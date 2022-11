American Music Awards 2022 | i Måneskin vincono nella categoria Favorite Rock Song

'Per noi è incredibile, stiamo ancora cercando di capirlo. Non ci saremmo mai aspettati di vincere questa categoria contro questi artisti enormi, enormi, ...Un altro importante riconoscimento oltreoceano è il più recente raguardo ricevuto dai Maneskin , che per il loro trionfo agliAwards hanno deciso di non tradire il loro spirito provocatorio, a partire dal look. In reggicalze agliAwards Ieri sera, 20 novembre, si è tenuta al Microsoft Theater di ...Lionel Richie was honored with the Icon Award and an extended tribute from Stevie Wonder and Charlie Puth as host Wayne Brady was among those speaking about the Colorado Springs shooting.Dopo la nomination ai Grammy, la band romana continua a conquistare tutto il mondo collezionando riconoscimenti durante il Loud Kids Tour ...