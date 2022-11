Allerta meteo | domani scuole chiuse a Napoli

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodopo l’arancione emanata dalla Protezione Civile della Campania. L’intera giornata sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità: per questo motivo nella giornata diresterannole, ma anche i parchi ed i cimiteri cittadini. Saranno inoltre chiusi al pubblico il Castel dell’Ovo ed il Maschio Angioino. In considerazione delle condizioniparticolarmente avverse, caratterizzate da forti venti ed intense precipitazioni, si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di prestare particolare attenzione alle norme di comportamento di ...

... anche Piazza Duomo ha il suo albero di Natale Pioggia, maltempo e neve anche a bassa quota:in Fvg Si ferisce mentre usa la motosega: paura per un 50enne Palmanova si prepara all'...Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione '' del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo ... Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 fino alle ore 23:59 di martedì 22/11/2022 In conseguenza dell’avviso di Allerta arancione diramato per l’intera giornata di martedì 22 novembre che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e ...Forte maltempo domani 22 novembre su tutta la provincia di Latina. Il comune di Gaeta ha deciso la chiusura delle ...