Albero di Natale | quali luci comprare per risparmiare sulla bolletta?

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’diè uno degli addobbi che non mancano nelle case degli italiani nel periodo natalizio. Maper? Andiamo a conoscere i segreti per spendere meno. Il periodo delle festività natalizie è sempre più vicino e tante persone stanno già pensando a come addobbare le proprie case a festa. Ma quest’anno gli italiani devono fare i conti anche con le bollette dell’energia elettrica che sono esorbitanti. Andiamo a conosceresono i trucchetti da sapere per scegliere lepiù economiche e non andare a gravare sui costi energetici. fonte foto: CanvaLe decorazioni natalizie sono già installate per le strade delle principali città, dove si vedono ...

Come da tradizione, l'accensione dell'di, allestito nell'atrio di Palazzo Zanca, il prossimo 8 dicembre " ha aggiunto Basile " darà il via agli appuntamenti natalizi; mentre alle ore 21,...Si resta in attesa, in particolare nel centro cittadino, del grandedi. ...L'albero di Natale è uno degli addobbi che non mancano nelle case. Ma quali luci comprare per risparmiare sulla bollettaMonaco di Baviera in inverno è ancora più bella. Tra passeggiate, mercatini, palazzi e sport all'aria aperta, scopri cosa fare. Bagno ghiacciato compreso ...