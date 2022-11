(Di lunedì 21 novembre 2022) Arriva in unica anteprima mercoledì 23 novembre alLa(Via Nuova Agnano, 35) alle ore 20.30 “’A’”, ildi, regista di spot televisivi e documentari, già notodi moda e di celebrità come i calendari del Calcio Napoli per la casa di produzioneStudios, con i giovanissimi Daniele Aiello e Martina Varriale, Pietro Juliano, Francesco Verde, Anna Marigliano, Elvira Pinto, Justin Mauriello, Angella Solla, Mariano Montesano e Gennaro Cicale, prodotto daMedia Studios, con il supporto del Ministero della Cultura e del Corto Flegreo e il patrocinio del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del Comune di Pozzuoli. Questa la trama: due ...

Il Denaro

Arriva in unica anteprima mercoledì 23 novembre alLa(Via Nuova Agnano, 35) alle ore 20.30 "'A Muzzarell'" , il film d'esordio di Diego Santangelo , regista di spot televisivi e documentari, già noto fotografo di moda e di ...... Napoli " ACACIA; Napoli " AMERICA; Napoli " FILANGIERI; Napoli " IRIDE; Napoli " LA; Napoli "... Salerno " SAN DEMETRIO; Salerno " THE SPACE " SALERNO; Vallo Della Lucania "La ... Al cineteatro La Perla l'anteprima di 'A Muzzarell, film d'esordio del fotografo Diego Santangelo - Ildenaro.it ‘Via Argine 310’, il film sulla vicenda degli ex operai della Whirlpool di Napoli – Ponticelli per la regia di Gianfranco Pennone, voce narrante di Alessandro Siani. Al via da Napoli il tour nelle sal ...Giunto alla sua fase conclusiva, il Premio “Corto Flegreo” apre le porte al cinema. Tant'è che prima dei giorni dedicati alla proiezione dei cortometraggi finalisti e alla cerimonia di premiazione, il ...