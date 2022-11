Affermazioni gravi | fa politica Esplode l' ira di Crosetto | chi viene massacrato in tv

(Di lunedì 21 novembre 2022) Guidonon le manda a dire. Il ministro della Difesa sa bene che nelle prossime ore la manovra approderà in Consiglio dei Ministri e che di fatto verranno prese decisioni importanti su diversi fronti: sia sul reddito di cittadinanza che sulle pensioni. E così a Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4, il ministro mette nel mirino Pasquale Tridico, presidente dell'Inps che a suo dire negli ultimi tempi non sta tenendo un ruolo imparziale nel dibattito politico. "Trovo moltoledi Tridico, che non sta facendo il presidente dell'Inps, ma sta facendosapendo di aver svolto il mandato in modo abbastanza superficiale e approssimativo e probabilmente di essere in una fase terminale del suo mandato, e cerca quindi un accreditamento politico dicendo una cosa falsa", ha ...

