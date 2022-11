Abuso licenza di commercio | sospesa armeria di Paduli

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel corso dei servizi di controllo presso le armerie della provincia, predisposti dal Questore di Benevento, personale della Divisione Amministrativa ha accertato, in un’ubicata nel comune di, il mancato rispetto di importanti prescrizioni previste dallaa tutela della sicurezza e del regolare svolgimento dell’attività. In particolare, è stata riscontrata la mancata adozione delle previste misure di sicurezza passiva, allarme e videosorveglianza nonché della normativa antincendio; inoltre, l’attenta verifica, da parte degli operatori, dello stato di fatto del locale con le planimetrie originarie autorizzate, ha evidenziato il cambio di destinazione d’uso di una parte del locale commerciale, non autorizzato come previsto dalla normativa vigente. Le criticità rilevate, ...

NTR24

... a tale scopo, quindi, dovrà richiedere laedilizia (se l'edificio è stato costruito prima ... purtroppo, non sempre unedilizio può essere 'sanato': per questo è indispensabile effettuare ...Si potrebbe cioè accertare unedilizio . Per questo è consigliabile che la verifica della ... nell'atto, sono indicati gli estremi dellaedilizia o della concessione ad edificare o della ... Abuso licenza di commercio, nel mirino armeria di Paduli: sospesa attività per un mese FIRENZE: “Sarebbe un utile deterrente verso chi, senza alcun ritegno, favorisce chiaramente lo sballo dei nostri under 18" ...