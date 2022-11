Abusi sulle ginnaste | le verità di Jury Chechi | “Si sapeva da tempo Le indagini? Lasciano il tempo che trovano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022), l’ex ginnasta che conquistò la medaglia d’oro agli anelli alle Olimpiadi di Atlanta 1996, è intervenutodenunce da parte delle atleteviolenze psicologiche subite che, nelle scorse settimane, hanno portato al commissariamento dell’Accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio. Alcune, infatti, hanno denunciato di essere state vittime di pressioni e vessazioni durante gli allenamenti, soprattutto in merito al peso., a seguito di un’iniziativa a Fermo, ha commentato: “Quello che sta succedendo nel mondo della ginnastica sida. La federazione dice che nonniente? Faccio fatica a credere che non sapessero niente di quello che accadeva a Desio e non ...