Abbasso le fake news. Ecco i podcast scientifici targati SkyTg24 e Università di Pavia

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 21 novembre 2022) Una scelta di posizionamento qualificante anche per il canale tematico di. Sky TG24 e l’dihanno deciso di collaborare nella divulgazione scientifica. Nasce così un ciclo di dieci appuntamenti settimanali con idi ‘Science, please’, ascoltabili all’interno della sezione dedicata, ogni martedì su www..it. L’obiettivo è quello di valorizzare un approccio serio a temi critici per la collettività. Il rigore e l’approccio scientifico alla soluzione dei problemi, sono la strada scelta per rendere chiara la differenza dslle, sempre più pericolose e diffuse nell’epoca dei social. Dalla nutrizione all’intelligenza artificiale, dalla biodiversità ai terremoti, dagli studi sulla memoria fino al Covid, i– ...