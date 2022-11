Abarth Club Bergamo compie dieci anni | la festa coi soci

(Di lunedì 21 novembre 2022) Seriate. Si è svolto lo scorso sabato 19 novembre nella nuova sede della Zanetti Tech in via Cerioli 65 a Seriate, l’evento dedicato all’versario deidicon la partecipazione di un centinaio dicon le proprie vetture della famosa casa automobilistica. Il pomeriggio si è svolto all’insegna del divertimento, e a colpi di cronometro a bordo delle vetture personalizzate nella livrea e nella pista di Franciacorta con i simulatori di guida, attrazione indiscussa della manizione. Riferisce il presidente dell’asazione Sebastiano Sonzogni: “Fin dall’inizio il nostrosi è basato su quattro sani principi: serietà, onestà, impegno e intraprendenza, chiaramente passo dopo passo ...

