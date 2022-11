A 95 anni vince il Latin Grammy come nuova artista | la dedica di Ángela Álvarez

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Non è mai troppo tardi“. È quello che ha detto, 95, ritirando ilMiglior nuovodell’anno alla cerimonia di premiazione giovedì 17 novembre 2022. Alla Michelob Ultra Arena di Las Vegas, la cantautrice cubana ha commosso il pubblico con il suo discorso. Vi raccomandiamo... "I discografici mi dissero 'Per l'età che hai nonrai'": la rivincita di Laura Pausini Recentemente candidata agli Oscar e già vincitrice di un Golden Globe, Laura Pausini ricorda quando, nel 2018, i suoi discografici non le pagarono...è stata riconosciuta ...

La Gazzetta dello Sport

Stipendio: 15 milioni di dollari - Bonus: 2 milioni di dollari Vettel , quattro volte campione della serie, si ritira dopo 16di Formula 1. Nonuna gara dal 2019, ma lascia questo sport ...Sono nato proprio qui e ci ho abitato fino a cinque", spiega Bonaccini parlando alla platea. ... ha sottolineato Bonaccini per il quale "la stagione in cui si sta al governo anche se non si... Francia, occhio alla "maledizione": chi vince il Mondiale... SBK: Il neoiridato della Superbike, ex campione del mondo della 125 battendo Mika Kallio nel lontano 2006 ha vinto 16 GP con 49 podi. In Superbike invece ha trionfato 32 volte con 56 podi. E' nato a T ...