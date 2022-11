A 20 anni lascia il lavoro da barista | smette di depilarsi e sbarca su Onlyfans | «Ora guadagno cifre a sei zeri»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 21 novembre 2022) Cherry The Mistress, questo il suo nome su, ha soli 20e sulla piattaforma che sta spopolando in tutto il mondo è più unica che rara. Lei, infatti, rispetto alle altre creatrici di contenuti punta tutto sulla naturalezza, forse anche po’ estrema. Da duenon usa il deodorante e non si depila né rade. E nonostante la peluria ben visibile sta ottenendo un successo incredibile. «Hoto il mioper realizzare contenuti erotici a tempo pieno e adessouno stipendio a sei», ha rivelato. La sua storia Cherry the Mistress ha aperto un accountall’inizio della pandemia quando ogni giorno aveva il pensiero di come arrivare a fine mese. Lavorava comee studiava all’università. E adesso ...