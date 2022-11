12mila euro al mese | staff e rimborso spese | la seconda vita di Luigi Di Maio

Liberoquotidiano.it

La prima consisterebbe nell'aumento della soglia Isee per ottenere lo sconto in bolletta corrispondente al 30%, portandola dagli attualia 15mila. in questo modo altre 600mila famiglie ...Per fare un esempio di calcolo di aumento degli stipendi con nuovo taglio del cuneo fiscale, considerando un reddito fino aanno, il taglio del cuneo fiscale sarebbe di 360, circa 30 ... Di Maio, stipendio da 12mila euro Quelle (brutte) voci su Mario Draghi Il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità e contro le discriminazioni dell’ Unione del Coros e la Cooperativa “La Serenissima” di Ossi hanno promosso un progetto di sensibilizzazione sulla ...Si potrebbe allargare la platea dei beneficiario del bonus bollette, lo sconto sulle utenze di luce e gas destinato alle famiglie più deboli. Con il decreto energia, il governo Draghi aveva già amplia ...