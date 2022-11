Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 20 novembre 2022

(Di domenica 20 novembre 2022) Questa sera, domenica 20, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 20, di? Scopriamoli insieme.In aggiornamento Dove vedere il programma in tv e streamingva in onda oggi, domenica 20, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming ...

...sarebbe potuto arrivare inNorris e Ocon, forse anche davanti. Per tutto il fine settimana ha guidato all'altezza del suo blasone, ma mettergli così presto - dopo solo 14 giri - una gomma...... Amichevole: Austria - Italia , in onda dalle 20.30 su Rai 1 NCIS: Los Angeles e Bull (serie tv), in onda dalle 21 su Rai 2 Che Tempo Che Fa (talk show), in onda dalle 20 su Rai 3(talk ...Notte impegnativa, quella appena trascorsa, per i volontari del 118. In meno di due ore, infatti, hanno dovuto soccorrere ben quattro ragazzi collassati per il troppo alcol ingurgitato. La prima chiam ...StampaLe botte tra i figli della «Salerno bene» originate da uno sgarro per futili motivi in occasione della Notte Bianca nella zona orientale di Salerno. Emergono particolari nella misura cautelare ...