Volley femminile | Serie A1 | Conegliano batte Milano | Haak show e fuga Novara e Scandicci rispondono

(Di domenica 20 novembre 2022) Oggi pomeriggio si sono giocate sei partite valide per l’ottava giornata dellaA1 diprosegue la propria cavlcatandoper 3-1 nel big match. Le Campionesse d’Italia hanno avuto un passaggio a vuoto nel terzo set, salvo poi riprendersi prontamente e chiudere i conti di fronte al proprio pubblico. A trascinare le Pantere è stata una surreale Isabelle(28 punti), ben spalleggiata da Kathryn Plummer (15) sotto la regia di Joanna Wolosz. Alle ospiti non sono bastate l’attaccante Jordan Thompson (15) e la centrale Raphaela Folie (11), 3 punti per il martello Miriam Sylla e 9 per Anna Davyskiba.vanta sette punti di margine nei confronti di, che ha regolato Firenze per 3-0 ...

SAN CASSIANO - Era una sfida attesa, ricca di temi e di interesse, quella tra la capolista del campionato regionale didi Serie D, Magic Galatina, e le inseguitrici della Sal. Gel San Cassiano: alla fine, la squadra ospite ha avuto la meglio sulle padrone di casa, ma non sono mancati colpi di scena ...Finisce con un 3 - 0 in favore delle locali del Busto Arsizio la trasferta del Pinerolo. A differenza di sette giorni prima a Perugia, quando le biancoblù avevano raggiunto il tie - break ed ...Comunicato Stampa – Michele Palmieri Dura presa di posizione del patron dell’Olimpia che non esclude provvedimenti drastici Umore non certo dei migliori in casa Olimpia Volley San Salvatore Telesino, ...In apertura della sesta giornata di andata del girone B della Serie A2 femminile, Coach Marco Gazzotti schiera in avvio Allasia in regia, Wiblin e Cortella in banda, Capitan Modestino e Eckl al centro ...