“Vogliamo la birra” | il coro-protesta dei tifosi dell’Ecuador – Video

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – “la”. Con la vittoria contro il Qatar in cassaforte, ihanno intonato cori per la ‘cerveza’ nel secondo tempo del match inaugurale dei Mondiali 2022. Negli stadi, non è consentita la vendita di alcol. I, come mostrano ipubblicati su Twitter,no. Funweek.

"Queremos cerveza, queremos cerveza...", ovvero "la". E' il coro rimbombato in un settore dello stadio Al Bayt, quello dove erano concentrati i tifosi dell'Ecuador, nell'intervallo e alla fine della partita inaugurale dei Mondiali, ...... vinta 2 - 0 dalla loro Nazionale sui padroni di casa del Qatar, i tifosi dell'Ecuador hanno cantato a più riprese: 'Queremos cerveza', ossia 'la'. In Qatar l'alcol non è illegale, ma ...Insieme al loro cane Lucy hanno viaggiato per migliaia di chilometri utilizzando come casa la sportiva tedesca. Ora sono due influencer, li abbiamo incontrati in California ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...