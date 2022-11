Vicenda acqua | il M5S Benevento | “Gestione Mastella inadeguata”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPorta la firma del Movimento Cinque Stelle, “gruppo territoriale in formazione”, la nuova nota stampa sulla. Scrivono i grillini: “Il sindacoriprende la sua telefonata domenicale per rassicurare i cittadini disulla tempestiva rinnovata potabilità dell’, dichiarandosi disponibile, su invito, ad un brindisi con l’dei rubinetti nelle loro case! Ma ancora una volta, dopo una “spettacolare” conferenza stampa, conclusasi a favore di telecamere, non spiega alla città quale è stata la causa del picco abnorme di tetracloroetilene registrato nei giorni scorsi dall’ASL nel pozzo di Pezzapiana, che alimenta i rubinetti del Rione Ferrovia, del Rione Libertà, del Centro storico e di alcune contrade ...