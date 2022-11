Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 novembre 2022)20 NOVEMBREORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI ALTEZZA CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE RIMANENDO SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA ALTEZZA INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALTEZZA MONTEROTODNO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA PROVINCIALE VIA TIBERINA A FIANONO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA GENOVA E VIA BOLOGNA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA STRADA PROVINCIALE SACROFANO CASSIA SI RALLENTA A ...