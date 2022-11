Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 novembre 2022)20 NOVEMBREORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA ANAGNINA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE DI CIAMPINO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA PROVINCIALE PALOMBARESE SI RALLENTA A SANT’ANGELONO TRA VIA GENZIANA E VIA COLLELUNGO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA PROVINCIALE DI PALOMBARA NEL COMUNE DI MORICONE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DLEL’INCROCI CON STRADA DI SANTO NICOLNA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE NEL TERRITORIO DI SANT’ORESTE RALLENTAMENTI SULLA PRINCIPALE VIA GUGLIELMO MARCONI TRA VIA GIOVANNI 23 E VIA UNGHERIA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL ...