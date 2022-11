Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2022 ore 12 | 30

(Di domenica 20 novembre 2022)DEL 20 NOVEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCONE SI MANTIENE NELLA NORMA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL BIVIO PER FRATTOCCHIE IN DIREZIOEND EI CASTELLINI; E OGGI 20 NOVEMBRE, ADALLE 16.30 ALLE 20.30 SCATTA LA SECONDA FASE DELLA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA, CON BLOCCO DELLA CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: LO STOP RIGUARDERA’ LE AUTO A BENZINA FINO A EURO ...

