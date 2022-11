Autosprint.it

Sebastianha lasciato la F1 con un 10° posto , ma gli applausi erano tutti per una carriera straordinaria. Guarda anche GP Abu Dhabi GP Abu Dhabi, le foto più belle dell'ultima gara del 2022 ...Dall'onore di aver lavorato con Michael Schumacher all'amicizia con Sebastianpassando per i ... 'Non ho mai perso coscienza, segli occhi ho ancora nella testa gli sguardi preoccupati di ... Vettel: "Chiudo dopo due anni molto importanti per me dal punto di vista umano" Sebastian Vettel ha salutato la F1 con un 10° posto ad Abu Dhabi, e nell'intervista post gara ha spiegato che gli ultimi due anni, per quanto avari di vere e proprie soddisfazioni sportive, sono stati ...Finale di stagione felice per Max Verstappen, vittorioso nell'ultima prova del campionato ad Abu Dhabi. Dietro di lui lotta a distanza tra Leclerc e Perez, con Charles che riesce a stringere i denti ...