Verstappen insaziabile | Leclerc secondo in gara e nella classifica mondiale

🔊 Ascolta questo articolo Sta per calare il sipario sul Mondiale di Formula 1, ma la Red Bull continua a essere. L'ultima pole position dell'anno, infatti, è firmata Max, più veloce di tutti sul circuito di Abu Dhabi . Accanto al campione del mondo partirà il compagno di scuderia Sergio ...Pur non essendo più in lotta per alcun traguardo, la fame di vittorie dipotrebbe spingere il numero 1 della Red Bull a salire sul gradino più alto del podio anche a Interlagos, come ...Il campione del mondo scatterà ancora una volta davanti a tutti nel GP di Abu Dhabi, al suo fianco il compagno Perez. 'Abbiamo pasticciato un po' - spiega Verstappen - ma alla fine siamo riusciti a po ...Il campione del mondo scatterà ancora una volta davanti a tutti nel GP di Abu Dhabi, al suo fianco il compagno Perez. "Abbiamo pasticciato un po' - spiega Verstappen - ma alla fine siamo riusciti a po ...