Verstappen è da record | vince anche il Gp di Abu Dhabi Ora si apre il capitolo più delicato

(Di domenica 20 novembre 2022) Il secondo posto di Abue il secondo posto nel mondiale piloti addolciscono un finale di stagione che per la Ferrari e Leclerc rischiava di consegnare alla pausa invernale una squadra confusa ed un pilota in difficoltà. Invece il monegasco ha chiuso al meglio un week end nel deserto iniziato con tante nubi sul futuro del suo Team Principal e con il rischio di un doppio beffardo sorpasso sia nella classifica piloti (ad opera di Perez) che in quella costruttori (contro una Mercedes che solo nelle gare finali è tornata competitiva). Ah, la gara l’ha vinta Max. Ormai in versione Eddy Mercks il “cannibale” olandese ha visto per primo la bandiera a scacchi quindici volte su ventidue. Undestinato a rimanere nella storia per un pilota che ha dimostrato ancora una volta di essere l’ulteriore valore aggiunto di una ...