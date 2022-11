Vanno al funerale e i ladri ne approfittano | case svaligiate durante la messa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 novembre 2022) Hanno approfittato del fatto che i proprietari di casa erano aldi un proprio congiunto: un poliziotto morto per un improvviso malore e hanno fatto man bassa nella loro casa. È successo qualche giorno fa quando, al ritorno da rito funebre, i padroni di casa hanno trovato la loro casa razziata. Uno choc. “Sia io che mio padre abbiamo subito un furto nella nostra abitazione in via Serranti. Il furto è avvenuto in pieno giorno e ihanno divelto ferrate e finestre concentrandosi sui gioielli scegliendo accuratamente quelli di maggior valore”. Fatti che si sono verificati a Monte Compatri, una cittadina dei Castelli, in pieno giorno e per i quali una delle vittime ha denunciato l’accaduto sui social, ma anche inrma. Un fenomeno che si ripete Sembra che non si tratti di un episodio isolato, perché qualcun altro scrive, ...