USA | sparatoria in una discoteca Lgbt a Colorado Springs | almeno 5 morti e 18 feriti

(Di domenica 20 novembre 2022) USA,. Unaimprovvisa, cinquee diciotto: è questo il drammatico bilancio – momentaneo – di un’azione cruenta verificatasi in un club disco anelle ultime ore. Stando a quanto riferito dalla polizia dil’attacco sarebbe avvenuto poco dopo l’1.00 di notte, ora locale. Il tenente della polizia, Pamela Castro, proprio in queste ore, ha rilasciato un comunicato in merito: “Abbiamo identificato una persona che riteniamo sia il sospetto, è in custodia, è ferito”. Poi, non aggiunge nient’altro sull’eventuale movente, sebbene non sia al momento possibile stabilirlo con sicurezza, è altamente possibile, dato il contesto, che si sia trattato di un attentato omofobo contro le persone che vi erano ...

Secondo quanto riporta la polizia di Colorado Springs laè avvenuta poco dopo l'una del mattino, ora locale. ' Abbiamo localizzato una persone che riteniamo sia il sospetto, è in custodia, ...E' di 5 morti e 18 feriti il bilancio dell'attacco in una discoteca gay in Colorado. Secondo quanto riporta la polizia di Colorado Springs laè avvenuta poco dopo l'una del mattino, ora locale. 'Abbiamo localizzato una persone che riteniamo sia il sospetto, è in custodia, è ferito', ha aggiunto, riporta la Cnn, la tenente di ...Usa, nella notte in un locale gay di Colorado Springs ovvero il Club Q si è verificata una sparatoria che ha tolto la vita a cinque persone.12.36 Usa,sparatoria in locale gay: 5 morti Cinque persone sono state uccise e 18 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta negli Stati Uniti, a Colorado Springs nella discoteca gay Club Q. Una p ...