Usa | lotta al tumore al seno | prestigioso riconoscimento alla biotecnologa Francesca Reggiani

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 novembre 2022)e ricercatrice sanitaria del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Irccs di Reggio Emilia, ha ottenuto unnell’ambito del congresso organizzato dall’American association for cancer research sull’immunologia tumorale e l’immunoterapia, a Boston, nell’ottobre scorso. Lo ha fatto sapere, con una nota, l’Azienda Usl di Reggio Emilia. L’abstract è stato selezionato dgiuria organizzatrice tra i più meritevoli e ha ottenuto lo “Scholar-in-training award” di 1.000 dollari per la partecipazione al congresso. Il lavoro presenta alcuni risultati preliminari giudicati promettenti del progetto chesta portando avanti sulle cellule immunitarie “Natural killer” in una forma particolarmente aggressiva dial ...