USA | il messaggio di Biden | «Tutto il paese è con voi»

(Di domenica 20 novembre 2022) Il presidente degli USA, Joe, ha voluto mandare unalla Nazionale in vista dell’esordio ai Mondiali in Qatar Il presidente degli USA, Joe, ha voluto mandare unalla Nazionale in vista dell’esordio ai Mondiali in Qatar. Le sue parole: «Rappresentate questoche sarà con voi dall’inizio alla fine. So che siete gli underdog ma con voi ci sono alcuni dei migliori giocatori del mondo. Datee metteteil vostro cuore per la Nazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

... essendo così in grado di trasmettere unforte e inscalfibile. Tuttavia non si tratta di ... Sergiy Stakhovsky: 'Le nostre risorse sono limitate, dipendiamo dagli aiuti di Europa e. La Casa ...L'aggettivo che Rocco Stellapiù spesso è "incredibile", e si può dire che il vice sindaco di Sasso di Castalda, Pz (... rimettendoci la vita, è stato testimone di unimportantissimo. r: ... Stati Uniti, il messaggio di Biden: 'Siete gli underdog del Mondiale, choccate tutti!' Per Davide Frattesi la Roma è un obiettivo di vita. E il centrocampista del Sassuolo non usa giri di parole per chiarire il concetto. "La Roma è tutto per me - ha spiegato in un'intervista al Corriere ...Domani gli Stati Uniti esordiranno al Mondiale contro il Galles e a poche ore dalla partita anche il presidente degli USA Joe Biden ha voluto mandare un messaggio alla nazionale a stelle e strisce: "R ...