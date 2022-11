Usa | dopo Donald tocca a “The Ronald” | l’anti-Trump si chiama DeSantis e arriva da destra

(Di domenica 20 novembre 2022) Era il 2 marzo scorso e, a pochi mesi dalle elezioni, Ronsi preparava a una conferenza stampa alla University of South Florida. Dietro di lui, sei alunni di un vicino liceo, tutti con le mascherine. Prima di cominciare, il governatore si volta e chiede loro di scoprire il viso: «Basta con questo teatrino Covid, se volete indossarle bene ma è ridicolo». Metà dei presenti seguono il suo “consiglio”. Il giorno, alla prevedibile pioggia di critiche, lo staff dirisponde con un’e-mail: «Mi danno la caccia, di nuovo (…). La propaganda di sinistra mi definisce un “bullo” per aver permesso ai ragazzi di respirare aria fresca (…). Prima che la verità venga messa a tacere, (…) dona 30, 15 o 5 dollari per aiutarmi a continuare la lotta». Alla fine, anche grazie a questi metodi, la sua campagna elettorale ha raccolto quasi ...

Secondo quanto riporta la polizia di Colorado Springs la sparatoria è avvenuta pocol'una del mattino, ora locale. "Abbiamo localizzato una persone che riteniamo sia il sospetto, è in custodia, ...averlo speronato, il lottatore ha aperto il fuoco colpendo Bender, che comunque non ha riportato ferite mortali. Pochi giorni prima il figlio dell'ex campione aveva raccontato alla polizia che ...Ignora le critiche, ama provocare e si comporta come un bullo. Ma somiglia più a un normale repubblicano più che all’ex presidente Usa. Così il governatore della Florida può prima prendersi il partito ...Secondo quanto riporta la polizia di Colorado Springs la sparatoria è avvenuta poco dopo l’una del mattino, ora locale. “Abbiamo localizzato una persone che riteniamo sia il sospetto, è in custodia, è ...