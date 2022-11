Usa | ct Berhalter | “Infantino può dire quello che vuole | noi qui per giocare a calcio”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) “È il presidente della Fifa ed esprime le sue opinioni come meglio crede. Siamo qui per, siamo qui per rappresentare gli Stati Uniti e non rappresentiamo necessariamente le opinioni di. È così che va. Lui ha il diritto di esprimerlo e noi abbiamo il diritto alle nostre opinioni”. Lo ha detto il commissario tecnico degli Usa, Gregg, in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio con il Galles, tornando alle polemiche sulle dichiarazioni del presidente Fifa: “Per noi, molto simile ai nostri sforzi a livello statale, abbiamo questo mantra di ‘si al cambiamento’. “Si deve partire dall’individuo e capire che ogni individuo ha il diritto o l’obbligo di promuovere il cambiamento al proprio livello. Questo è qualcosa su cui ci siamo concentrati come gruppo, ...