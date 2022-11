Usa | attacco in discoteca gay in Colorado | 5 morti

(Di domenica 20 novembre 2022) Washington, 20 nov. (Adnkronos) - E' di 5e 18 feriti il bilancio dell'in unagay in. Secondo quanto riporta la polizia diSprings la sparatoria è avvenuta poco dopo l'una del mattino, ora locale. "Abbiamo localizzato una persone che riteniamo sia il sospetto, è in custodia, è ferito", ha aggiunto, riporta la Cnn, la tenente di polizia Pamela Castro che non ha fornito ancora elementi sull'eventuale movente. In una dichiarazione pubblicata sui social media i responsabili del locale Club Q hanno reso noto che l'aggressore è stato fermato dagli stessi avventori del locale: "Ringraziamo la veloce reazione di clienti eroici che hanno immobilizzato l'uomo armato e messo fine a questod'odio", si legge nella dichiarazione in cui i proprietari ...

12.36,sparatoria in locale gay: 5 morti Cinque persone sono state uccise e 18 sono rimaste ferite in ...mentre il locale in un post su fb parla di"d'odio" e si dice "devastato dall'...... in queste condizioni persino una sorpresa, secondo la dottrina del first strike così a ... Kiev è ormai alla disperazione, soprattutto dopo che le elezioni di medio termine in, seppure ...È di 5 morti e 18 feriti il bilancio di una sparatoria in una discoteca gay, il Club Q di Colorado Springs. L’attacco è avvenuto poco dopo l’una del mattino, ora locale. Fermato un sospetto, ancora sc ...La Russia produrrà droni d'attacco per la guerra in Ucraina con l'aiuto dell'Iran, secondo l'intelligence americana. Le truppe russe stanno già usando ...