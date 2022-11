Il Fatto Quotidiano

...le altre Authority privacy del mondo (Inghilterra e Irlanda pare siano già pronte all') per ... Anche gli Stati Uniti stanno 'adeguando' in tal senso il Privacy Shield, il meccanismo fra UE e...... nuovo simbolo dell'alle stalle e all'intero Made in Italy a tavola portato dalle ... mentre neglicon un'abile strategia di marketing si stanno buttando sul sushi in provetta. La società ... Usa, attacco contro una discoteca gay in Colorado: cinque morti e 18 feriti Non credo si possano condannare gli appassionati che seguiranno i Mondiali in tv dopo anni così difficili — e non sono ancora finiti —: il calcio è l’infanzia del mondo ...Il miliardario annuncia la riammissione dopo un referendum lampo di 24 ore tra gli utenti: il 52% si è dichiarato a favore. Ma la mossa non «scalda» The Donald ...