Università di Padova | Concorso per 49 Ricercatori Ambito PNRR

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 20 novembre 2022) L’diha indetto unPubblico per selezionare 49 Figure Professionali come Ricercatore nell’del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno determinato della durata di trentasei mesi. Bando diAi sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010, del regolamento per l'assunzione dia tempo determinato di questae delle disposizioni per l'attuazione delle selezioni per l'assunzione deiai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3. lettera a) finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ()» (allegato 1 della delibera del Consiglio di amministrazione n. 252 del 27 ...