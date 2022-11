Un corteo di caproni | che idiozia il No Meloni Day

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 20 novembre 2022) Assurdo! Quanto è accaduto in oltre trenta piazze in tutta Italia è qualcosa di veramente assurdo. Da nord a sud, nelle principali città italiane sono andate in scena manifestazioni che hanno coinvolto migliaia di studenti affiancati da diverse sigle sindacali studentesche, UdU e Rete degli Studenti su tutti. Al centro delle proteste, manco a dirlo, Giorgiae il ministero dell’Istruzione e del Merito: “Abbiamo chiesto a questo nuovo governo di abbandonare la retorica della meritocrazia e di provare a ragionare di un chiaro e netto investimento sul futuro dell’istruzione di questo Paese – hanno scritto in una nota gli organizzatori deldi Roma. Ad oggi, invece, tutto ciò che abbiamo ricevuto sono state silenzio e manganellate. Nessuno parla di scuola e università nella legge di Bilancio ormai alle porte. Questo governo ha un solo merito: ...