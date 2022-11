Umberto Bossi lascia la terapia intensiva | è in buone condizioni

(Di domenica 20 novembre 2022) Leggi Anche Varese,ricoverato in ospedale per un malore Leggi Anche Malore in casa per, portato in elisoccorso in ospedale - Maroni: "Sta meglio, siamo sollevati"è ...

E' sindaco di Telgate, al suo secondo mandato, ma è soprattutto un esponente che aderisce alla riscossa lanciata dal Comitato Nord, la corrente di(gli facciamo gli auguri per la sua ...Leggi Anche Varese,ricoverato in ospedale per un malore Leggi Anche Malore in casa per, portato in elisoccorso in ospedale - Maroni: "Sta meglio, siamo sollevati"è stato trasportato ...Fabrizio Sala è il nuovo segretario provinciale della Lega. Polemiche per il ruolo di Pina Castiello, sottosegretaria. Ancora fughe al sud. I giovani della Lega sono scomparsi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...