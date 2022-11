Ultimi ritocchi a legge di bilancio da 32 mld del governo Meloni | domani in Cdm Priorità | il caro - bollette

Il Sole 24 ORE

- Dei 32 miliardi 21 sono in deficit. Previsti tagli e modifiche a superbonus e reddito di cittadinanza. Sulle pensioni si pensa a quota 103 ma solo in via transitoria. Salvini: 'C'è accordo su tutto'.alla manovra economica in vista dell'approvazione attesa per domani, lunedì 21 novembre, in Consiglio dei ministri. Il documento dovrebbe aggirarsi attorno ai 32 miliardi di euro e ... Manovra domani in Cdm, ultimi ritocchi - Il Sole 24 ORE Ultimi ritocchi alla manovra economica in vista dell’approvazione attesa per domani, lunedì 21 novembre, in Consiglio dei ...Dei 32 miliardi 21 sono in deficit. Previsti tagli e modifiche a superbonus e reddito di cittadinanza. Sulle pensioni si pensa a quota 103 ma solo in via transitoria. Salvini: "C'è accordo su tutto".