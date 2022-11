Ultime Notizie – Twitter | Salvini | “Grande Musk ha riammesso Trump”

(Di domenica 20 novembre 2022) “Elon, il patron di Tesla… per me è un genio dell’innovazione, del futuro… Ho detto: quanto sarebbe bello se venisse a investire in Italia, lui ha risposto. Spero che possa venire veramente. Grazie al patron di Tesla e anche di: haDonaldsu, aver liberato dal benpensantismo e dai radical chic di sinistra una piattaforma… applausi”. Lo dice Matteodurante una diretta social. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Uno sguardo alleriguardanti la manovra . Quota 103, taglio cuneo, RdC: cosa c'è nella Legge di Bilancio 2023 Stringe il tempo per la presentazione della Legge di Bilancio 2023 al ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina, ultime notizie. Allarme Aiea per i raid a Zaporizhzhia. Procuratore di Kiev: 8.300 civili ... E’ morto ad Houston, in Texas, all’età di 49 anni l’attore statunitense Jason David Frank, famoso per aver interpretato il ruolo di Tommy Oliver nella serie tv «Power Rangers» (1993-1996) e nelle ...Chieti non ci pensa due volte e riesce anche a sorpassare arrivando all’ultima pausa con un minimo vantaggio sul 66-67. Cucci e Barbante però si caricano i biancoblù sulle spalle rispondendo alle ...