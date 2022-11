Ultime Notizie – Salvini | “Di Maio inviato Ue nel Golfo? Non a nome mio e del governo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 20 novembre 2022) “Diandrà a rappresentare, forse, l’Italia nel… Non amio, non avostro, e non adelin carica, eventualmente fosse…”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo, parlando al congresso provinciale della Lega di Bergamo, affermando che “l’obiettivo alla fine di questi cinque anni è arrivare con un’Italia più forte, con l’automomia realizzata, e con la Lega che torna a essere quello che merita di essere, primo partito di questo paese”. “Probabilmente domani sera c’è il Consiglio dei ministri sulla manovra di bilancio, bisogna provare a tenere insieme tutto… Noi siamo qui per stare cinque anni, non un po’ di tempo”, ha detto poi. “Con Giorgia e con Silvio governeremo d’amore e d’accordo per i ...