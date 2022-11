Ultime Notizie – Roma | domenica ecologica oggi domenica 20 novembre | orari | chi può circolare

(Di domenica 20 novembre 2022)202022, aè una. Si tratta della prima delle cinque ‘domeniche ecologiche’ per la quale, con un’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, è stato disposto il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore a scoppio nella zona Ztl ‘Fascia Verde’ dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Le altre date prescelte sono: 4 dicembre 2022, 8 gennaio 2023, 5 febbraio 2023 e 26 marzo 2023. Per questaverrà mantenuto il perimetro della ‘Fascia Verde’ e saranno applicate le stesse deroghe previste per la stagione invernale 2021-2022. Nelle deroghe rientrano, tra gli altri, i veicoli elettrici o ibridi, quelli alimentati a metano, Gpl o Bi-Fuel, i veicoli con ...

Sky Tg24

A lanciare l'indiscrezione è il Corriere dello Sport che riprende leemerse su MergerMarket,...avuto come scopo anche quello di ascoltare i "corteggiatori" che vanno aumentando nelle...TEMI: incidente arba incidente friuli incidente friuli venezia giulia incidente fvgarbafriulipordenone sores fvgAuto esce di strada e finisce nel greto ... Governo Meloni, news. Manovra, premier: "Lunedì Cdm con importanti iniziative". LIVE Tutto pronto per la messa in onda della nuova puntata di Amici, prevista il 20 novembre dalle 14.00 alle 16.00 e non più alle 16.30 come nelle precedenti settimane settimane. Come sempre non mancano l ...Sono cinque le persone soccorse dal personale del 118 in seguito ad un tamponamento avvenuto nella notte tra due auto che percorrevano l'Autostrada A1 MONTE SAN SAVINO — Spaventoso incidente nella ...