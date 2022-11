Ultime Notizie Roma del 20-11-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio al via i mondiali in campo Qatar Ecuador prima partita con i padroni di casa nel pomeriggio si è svolta la cerimonia inaugurale e mi inizialmente una gran bella partita che vede l’Ecuador 2 a 0 su il Qatar l’allarme della chiamo missilistico nei pressi all’interno del sito della centrale nucleare più grande d’Europa sui social russi video dei danni sono stati gli ucraini la smentita di Kiev e nessun danno e sistemi attrezzature del sito così l’agenzia Tommy che non comunicato il direttore generale Raffael Grotte inaccettabili Come già detto tante volte si sta giocando con il fuoco è morto all’alba Gianni bisiach giornalista scrittore autore di inchieste speciali di storie per la RAI in particolare per TV7 per il digiuno per cui ha curato per anni la rubrica di grande successo ...