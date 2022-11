Ultime Notizie – Clima | Cop27 approva documento finale | salvo obiettivo 1 | 5 gradi

(Di domenica 20 novembre 2022) Ilto alladi Sharm el-Sheikh salva l’di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5dai livelli pre-industriali, considerato il risultato maggiore della Cop26 di Glasgow, tenutasi l’anno scorso. Ilnon dice nulla però su riduzione o eliminazione dell’uso dei combustibili fossili, che erano state richieste da diversi paesi. Chiede soltanto la riduzione della produzione elettrica a carbone con emissioni non abbattute, non l’eliminazione. E sottolinea l’importanza della transizione alle fonti rinnovabili, auspicando l’eliminazione dei sussidi alle fonti fossili. Lariconosce però che per mantenere l’di 1,5è necessario ridurre le emissioni ...

Sky Tg24

ORE PER ISCRIVERSI AL CORSO In questo modo, l'apprendimento sostiene il servizio (in quanto ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - ...Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Governo Meloni, news. Manovra, premier: "Lunedì Cdm con importanti iniziative". LIVE Sebastian Vettel perché si è sentito sicuramente ispirato nell’ultima qualifica della sua carriera e ha tirato fuori il meglio di sé portando la sua Aston Martin per la quinta volta quest’anno in Q3.ROCCA DI PAPA (politica) - La problematica attualmente resta irrisolta con una sentenza del Consiglio di Stato, che ha bollato come abusivi i tralicci comprendendo anche la zona di Prato Fabio, ancor ...