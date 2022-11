Ucraina | Zelensky | “Russia ha lanciato 4 700 missili da inizio guerra”

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – “Laha utilizzato più di 4.700in 270 giorni di”. Centinaia delle nostre città sono state semplicemente bruciate. Migliaia di persone sono morte. Centinaia di migliaia sono state deportate con la forza in. Milioni di persone hanno lasciato l’per andare in altri paesi e fuggire dalla”. Lo affera Volodymyr, presidente dell’, in una serie di messaggi su Telegram. “Dobbiamo fermare questo. Dobbiamo fermare l’aggressione russa. Il ritorno della pace è possibile, ma è possibile se tutti nel mondo capiscono che nessuno al mondo merita un solo giorno di terrore”, dice prima di soffermarsi sul quadro bellico nel dettaglio. “Le battaglie più feroci sono, come prima, nella regione di ...

Lo affera Volodymyr, presidente dell', in una serie di messaggi su Telegram. 'Dobbiamo fermare questo. Dobbiamo fermare l'aggressione russa. Il ritorno della pace è possibile, ma è ...Ma nonostante tutto, l'non vuole parlare di pace. Lo ribadisce anche oggi all'AFP il consigliere capo di, Mykhailo Podolyak, per il quale intavolare in questa fase delle trattative ...Milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina per andare in altri paesi e fuggire dalla guerra". Lo affera Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, in una serie di messaggi su Telegram. "Dobbiamo ..."Zelensky non vuole negoziati per ovvi motivi egoistici - aggiunge Medvedev -. Dopotutto, se non riconoscono la realtà del crollo dell'Ucraina, è inutile sedersi al tavolo". Le forze ucraine ...