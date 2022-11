Twitter | l’ostracismo e la democrazia Il commento di Celotto

(Di domenica 20 novembre 2022) “Il popolo ha parlato. Trump viene reintegrato”. Questo tweet di Elon Musk è la “sentenza” che comunica il voto degli utenti per riammettere il presidente Trump indopo quasi due anni di ostracismo. Eh sì. Perché questo referendum digitale mi ha fatto tornare alla mente proprio la Atene del V secolo. Tutti ricordiamo che con la riforma di Clistene venne introdotto un referendum per allontanare i nemici della, che prese il nome dal nome del pezzo di terracotta (ostrakos) su cui i cittadini votavano. I membri dell’Ekklesia potevano votare peruna volta all’anno, fra gennaio e febbraio, durante la sospensione dell’attività agricola. Si trattava di una sanzione seria, perché l’ostracizzato doveva restare fuori del territorio della città per dieci anni, anche se conservava i suoi beni e la cittadinanza. Le ...

