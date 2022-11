Tu si que vales | il cantante Marco Mingardi è il vincitore

Tu sichiude in bellezza. Nonostante gli alti e bassi di questa edizione il programma di Canale 5 si conferma uno dei più apprezzati e seguiti del piccolo schermo. La finale andata in onda sabato ...Ha avuto luogo ieri sera, sabato 19 novembre 2022, l'ultima sfida in ascolti tra Ballando con le stelle e Tu si, capitanati rispettivamente da Milly Carlucci e dal trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni: quale dei due programmi ha avuto la meglio in ascolti ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 19 novembre 2022 ...Ascolti TV 19 novembre: scontro di “fuoco” tra la settima puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai1 con Milly Carlucci e la finale di Tu si que vales trasmessa sull’ammiraglia Mediaset con ...