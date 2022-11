Traffico Roma del 20-11-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 novembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ultimo appuntamento con ilsulla Pontina Ci sono code all’altezza di Castel di Decima in direzione Pomezia file sulla diramazionesud ingresso sul raccordo a Torrenova e poiin file sulla Prenestina all’altezza di via di Torrenova in entrambi i sensi di marcia ad Ostia Festa d’autunno in via delle Baleniere chiusa alfino alle 22 di questa sera da domani a giovedì 24 potature in Viale Tiziano chiusa tra viale della XVII Olimpiade e via ero lì dalle 7 alle 17 deviazioni anche per le linee bus fino alle 20:30 blocco delle auto più inquinanti in verde per questa prima domenica ecologica mantenuto il vecchio perimetro della fascia verde possono circolare tra gli altri veicoli elettrici o ibridi quelli a metano GPL bi-fuel i veicoli ...