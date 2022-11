Traffico Roma del 20-11-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 novembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla Simona Cerchiara rientri asulla Pontina sull’autostradaFiumicino è lungo il raccordo anulare sulla Pontina code rallentamenti tra Pomezia e di Decima è un incidente all’altezza di via di Pratica sullaFiumicino code sulla complanare verso la carreggiata esterna del raccordo e per quanto riguarda il raccordo rallentamenti in esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolo e coda in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria altroversoè in uscita dalle principali zone commerciali riaperto dopo il Viale del Muro Torto per lavori chiuso da questa mattina anche via Merulana di aperta completamente giornata di domenica ecologica il blocco dei veicoli più inquinanti fino alle 20:30 il blocco ...