Traffico Roma del 20-11-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto pocosulle strade della capitale fino alle 18 ho chiuso via del Muro Torto In entrambe le direzioni per lavori di pulizia Per questo motivo coda in Corso Italia in via Pinciana in piazza del Brasile ulteriori disagi per un incidente la polizia locale Ci segnala incidenti anche in via Britannia all’altezza di via cutilia in via Acilia all’incrocio con via posidippo in via formellese altezza di via Cassia Attenzione rallentamenti interventi di potatura in via Merulana chiusure tra Piazza San Giovanni in Laterano il Viale Manzoni lavori programmati fino alle 17 al Lido di Ostia manifestazione giornata d’autunno chiusa alvia delle Baleniere fino alle 22 infine riprendere alle 16:30 il blocco delle auto più inquinanti in fascia verde per questa prima domenica ...