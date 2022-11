Tracollo dell’Italia in Austria | una sconfitta ‘inutile’ in una serata amara

Leggi su serieanews

(Di domenica 20 novembre 2022)e bruttaper l’Italia di Roberto Mancini. Un ko che fa riflettere in vista del futuro del nostro calcio. Un amichevole inutile ed una prestazione che lancia ancora segnali, tutti negativi, in vista del futuro. L’Italia di Roberto Mancini non è presente ai Mondiali in Qatar, ma perde anche in amichevole, impegnata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.