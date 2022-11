Torino | Djokovic nella storia del tennis | è successo adesso

Al serbo bastano un'ora e mezza e due soli set per chiudere la pratica da vero dominatore indiscusso. Per lui sesto ...In finale battuto il norvegese ruud in due set con il punteggio di 7 - 5, 6 - 3- Novakha vinto le Nitto Atp Finals, andate in scena sul "veloce" indoor del Pala Alpitour di. Il serbo ha piegato in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7 - 5, ...Djokovic re di Torino, trionfa alle ATP Finals ed eguaglia Federer: Ruud al tappeto Novak Djokovic è il vincitore delle ATP Finals 2022. Battuto nella finale sul cemento… Leggi ...Il cannibale del tennis è tornato: Novak Djokovic demolisce la resistenza di Casper Rudd, lo piega 7-5, 6-3 in un’ora e 32 minuti e conquista per la sesta volta le Finals Atp, eguagliando il record di ...