Tom Werner | «Stiamo valutando la cessione del Liverpool | ma non c’è urgenza»

(Di domenica 20 novembre 2022) Il presidente del, Tom, ha ammesso di stareladel club. L’indiscrezione era stata lanciata da The Athletic qualche settimana fa. Il quotidiano scriveva che Fenway Sports Group, il fondo proprietario del club, aveva dato mandato a Goldman Sachs e Morgan Stanley di trovare possibili acquirenti interessati al club. FSG detiene il club dei Reds da dodici anni, lo rilevò nell’ottobre 2010 da George Gillett Jr. and Tom Hicks. Il club sarebbe valutato intorno ai 4,5 miliardi di euro. Già a marzo si vociferava che il club fosse alla ricerca di soci, qui ne scriveva Calcio e Finanza.lo conferma. “ladel club, ma non c’è, nessun lasso di tempo per noi, e per quanto mi ...

Con queste dichiarazioni il presidente del Liverpool,, ha confermato al "Boston Gloce" la possibilità di vendere il club. 'Una delle possibilità è anche portare avanti per un altro po' ...... Daniel Brühl, Michael Nyqvist, Vicky Krieps, Martin Wuttke, Richenda Carey, Jeannee August ... David Morse, Billy Burke, William Fichtner, Charlotte Ross, Katy Mixon, Wanetah Walmsley,...Come riportato da The Athletic, Fenway Sports Group, proprietario americano del Liverpool, sarebbe pronto a cedere la società dopo 12 anni di gestione. Come riferiscono i colleghi inglesi, John Henry, ...“Stiamo valutando la cessione del club, ma non c’è urgenza, nessun lasso di tempo per noi, e per quanto mi riguarda, è tutto come al solito”. Così Tom Werner, presidente del Liverpool, ha per la prima ...