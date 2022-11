Titanic | trama | cast e ambientazione del film con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio

(Di domenica 20 novembre 2022) Domenica 20 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5, ildi James Cameron con protagonistiche ha segnato la storia del cinema.Nella serata di domenica 20 novembre,verrà trasmesso in prima visione su Canale 5 alle ore 21:20. La pellicola del 1997, scritta e diretta dal regista James Cameron, è un colossal epico-romantico a carattere storico che vede nel ruolo di protagonistiche interpretano rispettivamente i personaggi di Jack e Rose. I due, appartenenti a due classi sociali differenti, si innamorano durante il drammatico ...

...e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM Su Canale 5 dalle 21.21. ...Di quelli che, in confronto, con la coppia Di Caprio - Winslet, sulla tolda del, al massimo,... Come la distanza che, infine, trionfa nelladi un amore impossibile, negli sguardi di ...Se il Titanic incontra Stephen King. Il film da 11 Oscar di James Cameron, ancora il più visto in tutto il mondo, è lontanissimo dalle atmosfere inquietanti e paranormali della nuova serie 1899, ma il ...Con: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Gloria Stuart, Kathy Bates, Bill Paxton, Frances Fisher, Bernard Hill, David Warner, Ioan Gruffudd, Victor Garber, Jonathan Hyde, Suzy Amis, Lewis Abe ...