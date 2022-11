Titanic | James Cameron ha cambiato una scena del film nella versione 3D

Leggi su screenworld

(Di domenica 20 novembre 2022) Per colpa delle stelle,è stato costretto a cambiare unadel kolossaldurante la preparazione della3D del, rilasciata nelle sale di tutto il mondo nel corso del 2012. Lain questione riguarda le battute finali del, ed è forse tra le più emozionanti di tutta la pellicola. Dopo che il transatlantico è affondato, Rose e Jack aspettano i soccorsi, con la prima sulla famigerata porta e il secondo con mezzo busto nelle acque gelide dell’oceano. Quando Rose inizia a cantare, nell’inquadratura è visibile parte del cielo stellato sopra di lei. Una sequenza che sembra non avere nulla di strano, ma in cui l’astrofisico Neil deGrasse Tyson ha trovato un difetto piuttosto importante, tanto che ...